Mafia 3: PEGI-Eintrag deutet eine Complete Edition an

Wer das im Oktober 2016 von Take-Two Interactive und Hangar 13 veröffentlichte Action-Adventure Mafia 3 (Testnote: 7.5) noch nicht in seiner Spielesammlung hat und aktuell mit dem Gedanken spielt, den Titel zu erwerben, sollte mit dem Kauf vielleicht ein wenig warten. Wie ein kürzlich in der Datenbank des europäischen Rating-Boards PEGI entdeckter Eintrag andeutet, wird der Titel bald in einer „Complete Edition“ für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.

Wie der Name schon verspricht, wird die Komplettversion das Hauptspiel, sowie alle dazugehörige Zusatzinhalte umfassen. In diesem Fall wären es die DLCs „Schneller, Baby!“, „Offene Rechnungen“, „Zeichen der Zeit“ und das kostenlose Gratis-Waffenpaket „Richter, Geschworener und Henker“. Zwar wird der Release-Termin im Eintrag mit dem 2. Februar angegeben, eine Veröffentlichung oder Ankündigung ist bisher allerdings noch nicht erfolgt.