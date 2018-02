Gigantic: MOBA-Shooter wird eingestellt, keine weiteren Updates mehr

PC XOne

Wie der Entwickler Motiga kürzlich bekannt gab, wird der im Juli letzten Jahres für den PC erschienene MOBA-Shooter Gigantic zum 31. Juli 2018 eingestellt. In dem Statement des Studios heißt es: der Titel habe nicht so viele Spieler wie gehofft anziehen können und man habe in den letzten Monaten gemeinsam mit Perfect World nach Möglichkeiten gesucht, das Spiel am Leben zu erhalten, konnte allerdings am Ende keine zufriedenstellende Lösung finden. Der aktuelle Stand des Spiels habe „die Möglichkeiten für weitere Fortschritte und relevante Inhaltsaktualisierungen“ eingeschränkt und die Bereitstellung grundlegender Funktionen sowie die Behebung langwieriger Probleme habe sich „komplizierter als erwartet“ herausgestellt.

Die Abschaltung kommt wenig überraschend, entließ der Publisher Perfect World doch im November vergangenen Jahres den Großteil der Motiga-Mitarbeiter und machte zeitgleich auch Runic Games, das Entwicklerstudio hinter Hob und der Torchlight-Serie, dicht. Durch diese Maßnahme war nur noch das „Kernteam“ von Motiga mit Gigantic beschäftigt. Bis zur endgültigen Abschaltung der Live-Server werden alle Helden im Spiel kostenlos verfügbar sein, da keine Rubine oder Heldenpakete mehr im Onlineshop verkauft werden. Die Spielwährung könnt ihr euch aber weiterhin verdienen und diese zu günstigen Preisen im Store investieren.