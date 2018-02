Xbox Game Pass: Microsoft äußert sich zur Händler-Kritik

XOne

Letzten Monat gab Microsoft bekannt, seine Exklusivtitel zukünftig direkt beim Launch auch im kostenpflichtigen Xbox-Game-Pass-Abo anbieten zu wollen. Die Ankündigung wurde seitens einiger Händler scharf kritisiert. So meldete gameware.at an, die Microsoft-Konsolen aus seinem Sortiment zu entfernen, da diese kein Verdienst, sondern nur Aufwand bedeuten, wenn Microsoft am Softwarevertrieb zukünftig nur noch selbst verdienen will. Nun hat sich der Redmonder Hersteller in einem Statement gegenüber Games Industry zu dem Thema geäußert und gab an, dass die Kritiker in diesem Fall in der Unterzahl seien und die Mehrheit der Händler die Änderungen am Pass begrüßt. Seitens eines Sprechers des Unternehmens heißt es dazu:

Die Resonanz auf die News war so weit positiv. Wie wir bereits in unserer Ankündigung erklärten, gehört es zu unserem Plan auch ausgewählten Händlern Möglichkeiten zu bieten, den Xbox Game Pass selbst zu vertreiben und zu promoten. Tatsächlich waren wir von der großen Nachfrage seitens der Händler angenehm überrascht und überlegen derzeit, ob und wie wir unsere Pläne für den Vertrieb des Passes ausweiten könnten. Wir begrüßen die Rückmeldungen zu unserem Vorhaben und werden unsere Pläne entsprechend weiterentwickeln.

Der Sprecher fügte außerdem hinzu, dass Microsoft keinen Rückgang bei den Bestellungen von Xbox-Produkten feststellen konnte, sondern eher ein höheres Interesse am Xbox Game Pass und dem kommenden Online-Piratenabenteuer Sea of Thieves verzeichnet. „Wir sind dafür bekannt, lange Partnerschaften mit unabhängigen Händlern rund um die Welt zu pflegen und wir glauben nach wie vor daran, dass diese Händler einen einzigartigen und wertvollen Platz in diesem wirtschaftlichen Ökosystem einnehmen“. Die Originalmeldung findet ihr unter dem Quellenlink.