DSA - Sternenschweif HD: Rabattaktion für Besitzer des Vorgängerspiels

PC Linux MacOS

Im August vergangenen Jahres erschien nach rund neunmonatiger Early-Access-Phase Das Schwarze Auge - Sternenschweif HD, ein Remake des deutschen Rollenspiel-Klassikers Das Schwarze Auge - Sternenschweif aus dem Jahr 1994. Nun haben Publisher UIG Entertainment und Entwickler Crafty Studios eine Rabattaktion auf Steam gestartet, die an Besitzer des Vorgängerspiels DSA - Schicksalsklinge HD (im Test, Note 3.0) auf Valves Vertriebsplattform gerichtet ist. Als solcher findet ihr nämlich in eurem Steam-Inventar einen Gutschein, der euch 50 Prozent Rabatt beim Kauf von Sternenschweif HD gewährt. Der Preis für das RPG reduziert sich somit auf 14,99 Euro. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und endet am 8. Februar.

Der zweite Teil der Nordlandtrilogie setzt die Story um die Invasion der Orks fort und schickt euch auf die Suche nach dem legendären Salamanderstein, um die zerstrittenen Völker der Elfen und Zwerge zu einen. Dafür dürft ihr eure Party, die den ersten Teil erfolgreich gemeistert hat, inklusive aller Gegenstände importieren. Im Vergleich zum stark kritisierten ersten HD-Spiel aus dem Jahr 2013 versprechen die Entwickler unter anderem ein neues User-Interface, hübschere Kampfavatare, ein neues Stichwortdialogsystem, Komfortfunktionen wie zum Beispiel Kartennotizen und eine stark erweiterte Geräuschkulisse. Seit dem Release des Spiels sind insgesamt vier Patches erschienen, die einige weitere Features ins Spiel brachten, aber vor allem Bugs ausgemerzt haben sollen.