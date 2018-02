In das Vokabular vieler Spieler hat sich der Begriff „Pile of Shame“ mittlerweile eingebürgert wie der einst der Egoshooter, der DLC oder der Casual Gamer. Unter dem Pile of Shame, auf Deutsch „Stapel der Schande“, verstehen wir die Ansammlung all jener Spiele, die wir irgendwann einmal im Sale oder gerne auch mal zum Vollpreis gekauft, seitdem aber maximal angespielt haben. Seitdem schlummern sie friedlich auf ihrem physischen oder auch virtuellen Stapel und warten darauf, vielleicht doch noch mal eine Chance zu bekommen.

Von euch wollen wir heute eine ganz ehrliche Antwort, die dem ein oder anderen – so könnten wir uns das vorstellen – aktuell noch gar nicht bewusst ist: Wie hoch fällt euer Pile of Shame aus? Wisst ihr es überhaupt, oder habt ihr bei der Masse der Steam-, PSN- und Xbox-Live-Sales aufgrund eurer mangelnden Zurückhaltung womöglich schon längst den Überblick verloren? Vielleicht aber gehört ihr auch zu der seltenen Spezies, die es tatsächlich schafft, sich erst dann ein neues Spiel zuzulegen, wenn das aktuelle beendet wurde oder sich zumindest dessen Abspann ankündigt. Bei der Abstimmung bitten wir euch übrigens, keinen Unterschied zwischen Retail- und Downloadversionen zu machen und beide Kategorien zusammenzufassen. Darüber hinaus dürft ihr den Kommentarbereich unter dieser News auch gerne für Diskussionen über Sinn beziehungsweise Unsinn eines Pile of Shames nutzen.

