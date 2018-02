The Peterson Case: Horror-Adventure mit Bezug zum Roswell-Zwischenfall

PC XOne PS4 MacOS

Im Horrorspiel The Peterson Case des englischen Studios Quarter Circle Games übernehmt ihr die Rolle des Detektives Franklin Reinhardt, der 1947 in der Nähe von Roswell, New Mexico, ein verlassenes Haus untersuchen soll. Euer Ziel ist es herauszufinden, was mit den Bewohnern der Immobilie geschehen ist. Dass die Entwickler ihr Spiel sowohl zur Zeit als auch in der Nähe des bekannten Ufo-Vorfalls ansiedeln, ist kein Zufall, denn der Protagonist soll im Verlauf der Geschichte auch auf eine überirdische Präsenz treffen.

The Peterson Case startete bereits im Jahr 2015 erfolgreich in Steams Greenlight-Programm. Mit dem Titel möchten euch die Entwickler eine "perfekte Balance" zwischen "atmosphärischem Horror", "spannender Erzählung" und "packenden Rätseln" bieten. Als Inspiration dienten ihnen unter anderem Serien und Filme wie The McPherson Tape, Alien Abduction Stories und Signs, aber auch das Ego-Adventure The Vanishing of Ethan Carter (zum Kurztest).

Der Schauplatz des auf der Unity-5-Engine basierenden Horror-Adventures soll dabei bei jedem Spielstart neu und zufallsgeneriert erstellt werden. Auch VR-Unterstützung haben die Entwickler während ihrer Greenlight-Kampagne in Aussicht gestellt. Nach dem frisch veröffentlichten Ankündigungs-Trailer, den wir euch unter dieser News eingebunden haben, soll das Spiel bald für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.