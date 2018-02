Borderlands 3 oder neues Bioshock? - Großer 2K-Release bis März 2019

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Bild stammt aus Borderlands 2 (Testnote: 8.5)

Vor wenigen Tagen gab Rockstar die Release-Verschiebung von Red Dead Redemption 2 auf den Oktober dieses Jahres bekannt. Nun meldete sich auch Strauss Zelnick, der CEO und Präsident von Take-Two Interactive, zu Wort und gab im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts an, dass man mit einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2019 rechne und neben der Fortsetzung des Western-Action-Adventures noch eine weitere große Veröffentlichung bis Ende März 2019 plane. Dabei soll laut Zelnick ein anderes großes aktives Franchise von 2K fortgesetzt werden.

Welches konkret, ließ der Geschäftsführer zwar offen, allerdings hat 2K nicht viele aktuelle Franchises, die in letzter Zeit keine Fortsetzung erhalten haben. Die beiden größten Kandidaten dürften ein neues Bioshock und Borderlands 3 sein. Gerüchte um ein neues Bioshock gab es bereits letztes Jahr. Angekündigt wurde bisher allerdings noch nichts. An Borderlands 3 sollen hingegen derzeit rund 90 Prozent der Gearbox-Mitarbeiter werkeln. Es ist also wahrscheinlicher, dass Zelnick hier Borderlands 3 meint. Die E3 2018 könnte mehr Klarheit in die Sache bringen.