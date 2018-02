State of Decay 2 wird in Deutschland ungeschnitten erscheinen

PC XOne

Das kommende Open-World-Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) wird in Deutschland in einer ungeschnittenen Fassung erscheinen. Dies gab der Publisher Microsoft Studios zum Wochenende hin via Twitter bekannt. Wie es in dem Tweet heißt, habe der Titel das „Ab 18 Jahren“-Prüfsiegel der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) erhalten und wird hierzulande ohne Änderungen bei der Gewaltdarstellung veröffentlicht.

Der Release von State of Decay 2 soll, nach der letzten Verschiebung, irgendwann im Laufe dieses Jahres auf dem PC und der Xbox One erfolgen. Einen konkreten Termin gibt es bisher noch nicht. Wie wir zuletzt berichtet haben, wird der als Teil des Play-Anywhere-Programms erscheinende Titel auch Crossplay zwischen den beiden Plattformen unterstützen.