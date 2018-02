Frostpunk: Launch-Zeitraum + Entwicklervideo zum Steampunk-Aufbauspiel

PC

11 Bit Studios, das Team hinter This War of Mine (Testnote: 7.5), arbeitet derzeit fleißig an der Fertigstellung seines nächsten Spiels Frostpunk. Der Titel sollte ursprünglich bereits im vergangenen Jahr auf den Markt kommen, wurde im September 2017 jedoch auf 2018 verschoben. Nun haben die Entwickler einen genaueren Release-Zeitraum bekanntgegeben. Nach Angaben des Studios wird das kommende Steampunk-Aufbauspiel spätestens bis Ende März dieses Jahres erscheinen. Seitens des Art Directors Przemyslaw Marszal heißt es dazu:

Es war eine lange Reise und ich bin sehr froh zu sehen, dass Frostpunkt seine finale Entwicklungsphase erreicht hat. Das Spiel hat sich zu einer beispielloser Mischung aus Survival, Aufbauspiel und Gesellschaftssimulation entwickelt. In den kommenden Wochen werden wir einen neuen Gameplay-Trailer mit dem Titel „Unumkehrbar“ veröffentlichen und zur gleichen Zeit auch weitere Details zum Spiel, einschließlich eines genauen Veröffentlichungstermins, enthüllen.

Die Zeit bis zum nächsten Gameplay-Trailer könnt ihr euch mit einem neuen Entwicklervideo vertreiben, das 11 Bit Studios zum Wochenende hin auf YouTube veröffentlichte. In diesem stellen euch die Macher die „Automatons“ vor. Dabei handelt es sich um dampfbetriebene Maschinen, die laut Marszal den Gipfel der menschlichen Ingenieurskunst im Spiel darstellen und euren müden Bürgern die harte Arbeit in der postapokalyptischen Eiszeit erleichtern sollen. „Sie sind ein Beispiel für die pragmatische und authentische Steampunk-Technologie. Sie sind gegen die beißende Kälte gewappnet und erhöhen die Überlebenschancen der Menschheit“: