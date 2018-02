Humble Monthly im März mit Dark Souls 3 + DLC Ashes of Ariandel für 10€

PC XOne PS4

Humble Bundle gab heute das erste Spiel für das Monthly-Abo-Bundle im März 2018 bekannt. Für den monatlichen preis von 12 US-Dollar (umgerechnet rund 10 Euro) erhaltet ihr als Belohnung From Softwares Action-Rollenspiel Dark Souls 3 (Testnote: 8.5), inklusive der dazugehörigen Erweiterung Dark Souls 3: Ashes of Ariandel (Testnote. 8.0). Das Abo könnt ihr anschließend wieder kündigen und erhaltet neben dem Spiel auch alle anderen Titel, die für den Monat vorgesehen sind. Welche das sind, wird Humble am 2. März bekanntgeben.

Mit dem Start des neuen Abo-Angebots wurden auch die Spiele aus dem Februar-Bundle bekanntgegeben. Neben dem seit Anfang an verfügbaren Rundenstrategiespiel Civilization 6 (Testnote: 7.0) samt der beiden Zusatzinhalte Australia und Vikings, sowie dem später hinzugefügten 2D-Plattformer Owlboy, erhalten die Abonnenten noch den Space-Walking-Simulator Tacoma, alle fünf Episoden des Adventures Life is Strange (Testnote: 8.0), den 2D-Puzzle-Platformer Black The Fall (Testnote: 7.5), den 3D-Puzzle-Platformer Snake Pass (Testnote: 5.0), das Adventure The Norwood Suite und das Humble-Original Fortune 499.