Yakuza 6 - The Song of Life: Veröffentlichung auf den 17. April verschoben

PS4

Das ursprünglich für den 20. März angekündigte Open-World-Action-Adventure Yakuza 6 - The Song of Life (zur Angespielt-News) wird sich um einen Monat verspäten. Wie die Entwickler heute via Twitter mitteilten, ist die Veröffentlichung in Europa und Nordamerika auf den 17. April verschoben worden. Konkrete Gründe für die Verschiebung wurden in dem Post nicht mitgeteilt, lediglich von einer "schweren Entscheidung" ist die Rede, und dass den Entwicklern dadurch Zeit gegeben wird "Dinge auf die Reihe" zu bekommen.

Ein kleines Trostpflaster hat Sega aber für diejenigen von euch, die bereits sehnsüchtig den sechsten Teil der japanischen Mafia-Saga erwarten: Eine Demo soll am 27. Februar im Playstation Network erscheinen. Euren Spielstand, wenn ihr die Demo spielen solltet, könnt ihr bei Erscheinen von Yakuza 6 - The Song of Life übernehmen und müsst somit nicht wieder von Anfang an beginnen.

Das aktuellste Video, das zu Yakuza 6 - The Song of Live erschienen ist, haben wir euch unter dieser News eingebunden. Es stellt euch das Clan-Creator-Minigame vor, mit dem ihr den Einflussbereich eures Clans erweitern könnt.