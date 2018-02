Far Cry 5 Season Pass: Vietnamkrieg, Zombies, Mars und Far Cry 3

PC XOne PS4

Ubisoft gab heute die Season-Pass-Inhalte für Far Cry 5 (Preview) bekannt. Demnach schickt euch das Spiel mit dem ersten DLC Hours of Darkness gegen den Vietcong in den Vietnamkrieg, während ihr euch im zweiten DLC Dead Living Zombies, wie der Name bereits verrät, Horden von Untoten in einer Reihe von B-Movie-Szenarien stellt. Der dritte DLC Lost on Mars bringt euch schließlich auf den roten Planeten, wo ihr gegen außerirdische Arachniden bestehen müsst. Fans von Far Cry 3 - Blood Dragon (Testnote. 7.0) dürften also auf ihre Kosten kommen.

Darüber hinaus werden Season-Pass-Käufer mit einer Vollversion von Far Cry 3 (Testnote. 8.5) beglückt. Der 2012 für Windows, Xbox 360 und die PS3 erschienene Ego-Shooter wird dem DLC-Paket für Besitzer der Xbox One und der PS4 als ebenfalls heute angekündigte Far Cry 3: Classic Edition beiliegen. Diese wird den Season-Pass-Käufern vier Wochen vor dem offiziellen Release im Sommer zur Verfügung stehen. PC-Besitzer erhalten unterdessen die ursprüngliche Originalversion, da die Classic Edition ohnehin auf dieser basiert und mit ihr praktisch identisch ist. Far Cry 5 wird ab dem 27. März dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Wann die drei Zusatzinhalte konkret zum Kauf verfügbar sein, und was diese separat kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Season Pass wird zum Preis von 29,99 Euro angeboten und ist auch in der 90 Euro teuren Far Cry 5: Gold Edition enthalten.