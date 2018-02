Space Hulk - Tactics: Neues Taktikspiel von Cyanide Studio angekündigt

PC XOne PS4

Mit Space Hulk Tactics haben der Entwickler Cyanide Studio und der französische Publisher Focus Home Interactive ein neues rundenbasiertes Taktikspiel aus dem Warhammer-40.000-Universum angekündigt. Der Titel basiert auf dem gleichnamigen Brettspiel und soll noch im Laufe dieses Jahres für PC, Xbox und die PS4 erscheinen.

Das Spiel soll mit zwei Story-Kampagnen aufwarten, in denen sich die Terminatoren der Space Marines und die Symbionten blutige Schlachten auf einem riesigen Space Hulk (einer Ansammlung im Weltraum treibender Asteroide und Raumschiffwracks) liefern. In der ersten Kampagne werdet ihr als Teil des Blood-Angels-Squads in den Kampf ziehen, während ihr die zweite Kampagne auf Seiten der tödlichen Tyraniden-Schwarmflotte bestreitet.

Der Titel soll zwar den Regeln des Brettspiels folgen, wird aber laut den Machern mit einem „einzigartigen“ Kartensystem aufwarten, das es euch ermöglichen soll, euren Trupp vor einem Match individuell anzupassen und im Kampf mächtige Fähigkeiten zu nutzen. Diese sollen, im richtigen Zeitpunkt eingesetzt, den Verlauf des Kampfes verändern können.

Neben den beiden Kampagnen werdet ihr euch auch mit anderen Spielern im Multiplayer messen können. Hier sollen euch neben den Tyraniden und den Blood Angels auch andere Marine-Trupps, wie Space Wolves, Ultramarines und Dark Angels zur Verfügung stehen, wobei ihr euren Squad aus verschiedenen Marines zusammenstellen könnt. Die Entwickler versprechen darüber hinaus einen Editor zu liefern, mit dem ihr eigene Multiplayer-Karten mit selbstdefinierten Missionszielen für Partien gegen die KI oder andere Spieler erstellen könnt.

Bisher haben die Entwickler lediglich ein paar Bilder zu Space Hulk Tactics veröffentlicht. Eine ausführliche Vorstellung des Spiels soll im Rahmen des diesjährigen „Le What’s Next de Focus“-Events erfolgen. Dieses findet in der kommenden Woche, am 7. und 8. Februar, in Paris statt.