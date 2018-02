Xcom 2: Kollektion mit allen Erweiterungen // Rabattaktion bei Steam

PC XOne PS4 Linux MacOS

Zum Rundenstrategiespiel Xcom 2 (im Test, Note 9.0) ist auf Steam eine Kollektion veröffentlicht worden, die sämtliche DLCs sowie die große Erweiterung War of the Chosen (im Test, Note 9.5) enthält. Der reguläre Preis der Sammlung beträgt 89,99 Euro, bis morgen (3. Februar) um 19 Uhr gilt jedoch ein Rabatt in Höhe von 50 Prozent.

Auch für einzelne Inhalte von Xcom 2 werden bis zu diesem Termin folgende Rabatte gewährt:

Xcom 2 Grundspiel: 16,49 Euro (67 Prozent Rabatt)

War of the Chosen: 29,99 Euro (25 Prozent Rabatt)

Reinforcement-Pack (enthält die drei DLCs Alienjäger, Kinder der Anarchie, Shens letztes Geschenk): 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

Die Einzelpreise für die insgesamt vier verfügbaren DLCs sind nicht reduziert worden. Die Xcom 2 Collection soll laut einer Meldung vom Entwickler Firaxis auf Twitter in Kürze auch für die Xbox One und die Playstation 4 angeboten werden.