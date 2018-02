Steam: Gratis-WE mit Fallout 4, Rock of Ages 2 & mehr + Telltale-Sale

PC XOne PS4

Nachdem letztes Wochenende bereits die Xbox-One-Spieler das Action-Rollenspiel Fallout 4 (Testnote: 9.5) kostenlos spielen konnten, sind nun auch die PC-Spieler an der Reihe. Ab sofort könnt ihr den Titel bei Steam herunterladen und bis Sonntag, um 22:00 Uhr deutscher Zeit spielen. Neben Fallout 4 sind zudem das Puzzlespiel Alphabear: Hardcover Edition, sowie der Tower-Defence-Rennspiel-Mix Rock of Ages 2 - Bigger and Boulder gratis spielbar.

Darüber hinaus wurde auf Steam ein Publisher-Sale mit Produkten von Telltale Games gestartet. Aktuell könnt ihr dort unter anderem Adventures, wie Batman - The Enemy Within (im Test), The Walking Dead - Staffel 3 (im Test), Game of Thrones (Testnote: 7.5), Marvel's Guardians of the Galaxy (im Test) und Tales from the Borderlands (Testnote. 8.5) günstiger erwerben. Als Angebot des Tages wurde das Taktikspiel Xcom 2 (Testnote: 9.0) im Preis reduziert. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink):