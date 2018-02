Raging Justice: Beat-em-up ehemaliger Rare-Entwickler angekündigt

PC XOne PS4 MacOS

Publisher Team17 hat seinen neuen Titel Raging Justice für den PC, die Xbox One und die Playstation 4 angekündigt. Das Sidescroller-Beat-em-up soll in diesem Jahr erscheinen und wird von MakinGames, einem von ehemaligen Rare-Mitarbeitern neu gegründeten Studio, entwickelt.

Einerseits soll das Spiel eine Hommage an die großen Arcade-Titel der Achtziger und Neunziger darstellen, andererseits aber durch den Einsatz von HD-Grafik das Genre "ins 21. Jahrhundert katapultieren". In Raging Justice habt ihr die Wahl, als guter oder böser Cop mit entsprechenden Konsequenzen zu agieren, und könnt dabei aus einem großen Arsenal an Waffen schöpfen, unter anderem auch so unorthodoxe wie einen Barhocker oder Rasenmäher. Dabei könnt ihr entweder alleine losziehen oder zusammen mit einem Freund im Koop-Modus antreten.

Erste Screenshots zum 2D-Prügler findet ihr in den Quellenangaben oder in unserer Screenshot-Galerie. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer zu Raging Justice anschauen.