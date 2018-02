Sony: Präsident und CEO Kaz Hirai tritt zurück

PS4 ab 240,00 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Twitter (@KazHiraiCEO)

Sony-Corporation-President und CEO Kazuo „Kaz“ Hirai wird zum 1. April dieses Jahres seine Ämter auf eigenen Wunsch hin niederlegen. Der Vorschlag wurde laut Sony seitens Hirai während eines gestrigen Meetings unterbreitet und angenommen. Seinen Posten als CEO wird sein langjähriger Verbündeter, der bisherige Chief Financial Officer, Director, Representative Corporate Executive Officer und Executive Deputy President Kenichiro Yoshida einnehmen.

Wie Hirai in seinem Statement erklärt, sei dies der richtige Zeitpunkt, das Führungsszepter an das neue Management weiterzugeben, da sich Sony vor dem Beginn der neuen mittelfristigen Unternehmensplanung befinde. Für ihn beginne somit ein neues Kapitel in seinem Leben. Wie Variety unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, soll Hirai seine Entscheidung getroffen haben, weil er von den Reisen, die er in den letzten sechs Jahren als CEO wahrnehmen musste, erschöpft sei und mehr Zeit mit seiner Familie in Nordkalifornien verbringen möchte. Er werde jedoch dem Unternehmen auch in Zukunft als Director und Vorstand von Sonys Entertainment-Sparte erhalten bleiben. Die Meldung von Variety findet ihr unter dem Quellenlink.