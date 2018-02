Total War Saga - Thrones of Britannia: Release und weitere Infos

PC

Das im letzten Jahr angekündigte Spin-off Total War Saga - Thrones of Britannia kann man nicht nur als Versuch, mit derselben Technologie mehr Geld zu verdienen, verstehen, sondern auch als Friedensangebot an jene Serienfans, die in erster Linie an historischen Settings interessiert sind und mit den beiden Warhammer-Veröffentlichungen wenig anfangen konnten.

Thrones of Britannia soll am 19. April 2018 weltweit für den PC veröffentlicht werden. Es stellt keine "große" Veröffentlichung dar – der nächste vollwertige historische Serienteil wird Total War – Three Kingdoms sein und noch eine Weile auf sich warten lassen. Vielmehr

fokussiert es sich mehr auf einzelne Ereignisse statt auf eine ganze Epoche.

Der Ableger der Total-War-Reihe wird in einer limitierten Steelbook-Version erscheinen. Diese umfasst ein Poster der Kampagnenkarte und fünf Sammelkarten von Fraktionsanführern. Zum Preis der Steelbook-Edition ist noch nichts bekannt; die digitale Spielversion wird 39,99 Euro kosten. Zudem kündigte Sega an, von jeder im Vorverkauf auf Steam gekauften und aktivierten Spielkopie 25 Prozent des Umsatzes an die gemeinnützige Organisation War Child UK zu spenden.

Abschließend wurden die Systemanforderungen für Total War Saga - Thrones of Britannia veröffentlicht.

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7 64 Bit

Prozessor: Intel Core 2 Duo 3,0 Ghz

Arbeitsspeicher: 5 GB RAM

Grafik: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 7 / 8 (8.1)/ 10 64 Bit

Prozessor: Intel Core i5-4570 3,20 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290X 4GB @1080p

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Nachfolgend könnt ihr euch das neue Developer-Interview mit Game Director Jack Lusted anschauen, in dem er über die Hintergründe des Spiels erzählt.