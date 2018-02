Nintendo Labo: Toy-Con Garage ermöglicht eigene Kreationen

Switch

Nintendo Switch ab 306,99 € bei Amazon.de kaufen.

Vor zwei Wochen kündigte Nintendo mit Labo eine eher ungewöhnliche neue Idee an. Es handelt sich um verschiedene, Toy-Con genannte, Bastelsets aus Pappe, die in Kombination mit der Nintendo Switch funktionieren. So könnt ihr ein kleines Klavier, ein ferngesteuertes Auto oder gar einen Roboteranzug bauen und im Anschluss über das Set gesteuerte Minispiele auf Nintendos Hybrid daddeln.

Wie die Kollegen von Polygon berichten, soll es jedoch auch möglich sein, eigene Spiele zu erstellen. Im Zuge eines Presse-Events in New York wurde ihnen die Toy-Con Garage vorgestellt. Auch soll es möglich sein, die bereits bestehenden Sets umzuprogrammieren oder zusammenzuführen. Als Beispiel wird eine Kombination aus dem Motorradgriff und dem ferngesteuerten Auto angeführt. Der rechte Griff des Zweirads fungiert als Gashebel, diesen könnt ihr mit dem ferngesteuerten Boliden kombinieren und diese so kontrollieren.

Die Toy-Con Garage wird Teil der Nintendo-Labo-Software sein. Laut Polygon sei zwar etwas Einarbeitungszeit nötig, dafür werden dem Nutzer aber grundlegende Programmierkenntnisse auf eine simple Art und Weise beigebracht. So können sich die bastelwütigen Käufer von ummodellierten Toy-Cons zu Eigenkreationen hocharbeiten. Als Beispiel wird hier eine aus Pappe gefertigte Gitarre genannt, die bei dem Presse-Event vorgeführt wurde.