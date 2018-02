Kingdom Come - Deliverance: Neues Video mit deutscher Synchronisation

PC XOne PS4 Linux MacOS

Noch elf Tage dauert es bis zum Release von Kingdom Come - Deliverance. Um die Wartezeit auf das Mittelalter-RPG zu überbrücken, haben Entwickler Warhorse Studios und Publisher Deep Silver einen weiteren Gameplay-Trailer veröffentlicht. Das mit "A Blacksmith's Tale" betitelte Video zeigt Auszüge aus den Abenteuern des Protagonisten Heinrich (Henry), der als einfacher Schmied in einen Bürgerkrieg hineingezogen wird.

Erstmals hört ihr in diesem Trailer die deutsche Sprachausgabe. Den alternativen Link zum englischsprachigen Video findet ihr in den Quellenangaben.

Kingdom Come - Deliverance soll am 13. Februar für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen.