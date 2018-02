Sega deutet Ankündigung eines neuen Sonic-Spiels auf der SXSW 2018 an

PC Switch XOne PS4

Das Bild stammt aus Sonic Forces.

Der japanische Entwickler und Publisher Sega hat in seinem kürzlich veröffentlichten Programmplan für das diesjährige South by Southwest (SXSW) in Texas eine mögliche Ankündigung eines neuen Sonic-Spiels angedeutet. In der Beschreibung heißt es:

Sonic ist zurück und bereit, das Jahr 2018 im Sturm zu erobern. Schließt euch dem offiziellen Sega-Team an, das die Zukunft von Sonic gestaltet und ein Update über die starke Leistung von Sonic Mania und Sonic Forces im letzten Jahr, sowie einen exklusiven ersten Blick auf die Zukunft des schnellsten blauen Igels liefern wird.

Das Panel findet im Austin Convention Center in Halle 2 von 22:30 bis 23:30 (deutscher Zeit) statt. Unter den Sprechern werden Sonics Team-Leiter Takashi Iizuka, PD-Director Austin Keys, Mania-Animation-Director Tyson Hesse und Social-Media-Manager Aaron Weber dabei sein.