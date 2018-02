Surviving Mars angespielt – Städteplanung auf dem roten Planeten

PS4

Planung fast wie auf der Erde

Eine gut laufende Kolonie benötigt genug WIndkrafträder und Solarpanels.

Geht’s dir gut?

Die Charakterwerte werden detailliert dargestellt.

Das Monument aus den mysteriösenWürfeln sorgt bei einigen Bewohner für Unbehagen.

Kurzfazit

Die Screenshots stammen von GamersGlobal.Einmal Bürgermeister einer eigenen Stadt sein. Das stellen sich viele vermutlich um einiges cooler vor, als es eigentlich ist, denn Ruhm, Reichtum und Macht sind schnell vergessen, wenn es um die eigentlichen Kernthemen der Stadtverwaltung geht. Die Abflussrohre müssen sinnvoll verlegt werden, das Stromnetz sollte stabil genug für alle Haushalte sein und dann wollen auch noch die Bedürfnisse der einzelnen Bewohner abgedeckt werden.Doch bei der Infrastruktur hören die Probleme in dem Aufbaustrategie-Titelvon Haemimont () nicht auf. Es gilt stets genug Sauerstoff unter der Kuppel zu haben, und dann tauchen ständig auch noch seltsame schwarze Würfel in der roten Wüstenlandschaft auf. Auch drohen Naturkatastrophen. Vor allem aber ist entscheidend, welche Kolonisten wir von der Erde auf den Mars schicken, da sie unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse mitbringen. Wir konnten den Titel bei einem Preview-Event von Koch Media in der PS4-Version anspielen.In Surviving Mars ist das oberste Ziel für eine voll funktionstüchtige Siedlung zunächst, dass genug Wasser, Strom und Sauerstoff vorhanden sind. Also müssen wir Solarpanels, Windräder, Luft- und Wasseraufbereitungsanlagen samt entsprechender Versorgungsnetze errichten. Das wird dann von Drohnen erledigt. Damit die Menschen nicht ständig mit Sauerstoffmasken durch die Gegend laufen müssen, werden sie in riesigen, mit Sauerstoff gefüllten Glaskuppeln untergebracht – der-Film lässt grüßen. Die durchsichtigen Konstrukte können wir in verschiedenen Größen errichten, je nach Fläche finden nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Schulen, Bibliotheken oder Restaurants ihren Platz unter den KuppelnÜber unsere Forschungseinrichtung können wir beispielsweise neue Bauwerke erforschen, wie lange die einzelnen Untersuchungen dauern hängt unter anderem von der Anzahl der beschäftigten Ingenieure ab.Mehr Forscher bedeuten mehr Forschungspunkte pro Tag bedeutet schnellere Ergebnisse. Sollte es uns an Ressourcen mangeln, können wir auch auf der Erde um Hilfe fragen. Allerdings sollten wir diese Möglichkeit nicht überstrapazieren, sonst kann es schnell passieren, dass sie den Kanal voll haben, die Kolonisierung des Mars als nicht profitabel eingestuft wird und wir komplett auf uns selbst gestellt sind.Ein essentieller Faktor für eine gut laufende Siedlung ist die Zufriedenheit und das Seelenheil der Bewohner. Zu diesem Zweck könnt ihr in Surviving Mars jeden Einzelnen anklicken und nachprüfen, woran es ihm oder ihr mangelt. Konkret müssen wir auf die Parameter Gesundheit, Bequemlichkeit, Geisteszustand und Moral achten, zudem hat jeder Bewohner seine eigenen kleinen Macken. Sei es ein Hippie, der sich am liebsten in grünen Parks bewegt, oder ein Alkoholiker, für den keine Kuppel ohne Kneipe komplett ist.Selbst in der vom Entwickler optimierten Previewversion-Kolonie haben wir einen Ingenieur getroffen, der an schleichenden Depressionen leidet. Der Grund: Er verbringt zu viel Zeit an der Mars-Oberfläche, die Einsamkeit auf dem roten Planeten macht ihn mürbe. Hier müssen wir schnell gegensteuern und seine Stimmung durch entsprechende Freizeitangebote in den Griff kriegen, da sonst schnell der Suizid droht, was wiederrum schlecht für die Stimmung seiner Familie ist. Außerdem arbeitet ein toter Ingenieur in der Regel eher schlecht.Auch die erwähnten schwarzen Würfel wirken sich auf die Gemütslage unserer Bewohner aus. Sie tauchen plötzlich überall in der Umgebung auf – was es genau mit ihnen auf sich hat wissen wir (noch) nicht. Allerdings konnten wir sie bereits in unserer kurzen Anspielsession zumindest abbauen und zwischenlagern, so dass späteren Untersuchungen nichts mehr im Wege steht. Die Entwickler bestätigten uns, dass im späteren Spielverlauf eine ganz eigene Story um die mysteriösen Gebilde erzählt wird. Wir konnten sie immerhin schon einmal zu einer Skulptur verarbeiten, die wir im Zentrum einer Wohn-Kuppel platzieren, was bei einigen Bewohnern ein gewisses Unbehagen hervorrief. Wir haben die Leutchen dann einfach umgesiedelt...Surviving Mars wird eine klassische Aufbausimulation mit besonderer Betonung der Kolonisten. Die aus Genrekollegen bekannten Möglichkeiten und Mechaniken werden durch das gewählte Setting auf dem roten Planeten noch um ein paar kleinere Aspekte erweitert.Gut gefallen hat uns die Controller-Steuerung. Klar, das Gamepad ist durchaus vollgeladen und einige Tasten sind doppelt und dreifach belegt. Allerdings funktioniert die Eingabe nach etwas Eingewöhnungszeit erstaunlich gut. Man merkt deutlich, dass die Entwickler sich Gedanken gemacht haben, wie Aufbaustrategie auf der Konsole funktionieren kann.So können wir allen Fans von Aufbaustrategie-Titeln schon einmal empfehlen, sich Surviving Mars vorzumerken. Die Spielmechanik macht einen soliden Eindruck, und wir haben sicherlich nur einen Bruchteil dessen gesehen, was die Entwickler sich für Besonderheiten in Sachen Mars haben einfallen lassen.