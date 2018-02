Criterion Games: Burnout-Macher sucht Entwickler für neues AAA-Projekt

PC 360 PS3

Burnout Paradise ab 21,45 € bei Amazon.de kaufen.

Criterion Games, der Entwickler hinter Need for Speed - Most Wanted (Testnote: 8.0), Need for Speed - Hot Pursuit (Testnote: 7.0) und der Burnout-Serie, arbeitet offenbar an einem neuen AAA-Spiel. Nachdem das zu EA gehörende Studio zuletzt eher eine unterstützende Rolle bei der Entwicklung von Spielen, wie Battlefield Hardline (Testnote: 8.0) und Star Wars - Battlefront 2 (Testnote. 7.0) einnahm, sucht das Team nun nach Verstärkung für die Entwicklung einer brandneuen Marke. Wer jetzt ein neues Rennspiel erwartet, wird allerdings enttäuscht sein.

So wird in den veröffentlichten Stellenausschreibungen unter anderem nach einem Lead Combat Designer gesucht. Dieser soll vor allem Erfahrung mit dem Action-Adventure-Genre, den Physik-Engines und „verschiedenen Kampfspielen“, insbesondere mit Fokus auf den Nahkampf, mitbringen. Das Studio sucht zudem nach einem Concept Art Director und einem Environmental Artist, die sich mit der Erschaffung von offenen Spielwelten auskennen. Man kann also durchaus gespannt sein, was das Team von Criterion Games am Ende abliefern wird. Bis der Titel offiziell angekündigt wird, dürfte allerdings noch etwas Zeit ins Land ziehen.