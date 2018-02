Battlefleet Gothic - Armada 2: Video gibt Einblick in die Entwicklung

PC

Zum erst kürzlich angekündigten Echtzeit-Strategiespiel Battlefleet Gothic - Armada 2 haben die Entwickler in der letzten Woche ein neues Video veröffentlicht. In dem "Forging a Sequel" ("Eine Fortsetzung schmieden") benannten Trailer werden euch einige Neuerungen des kommenden, im Warhammer-40.000-Universum angesiedelten, Titels vorgestellt.

In dem Video beschreiben Game Director Romain Clavier sowie Art Director Aurélien Josse auf welche Art und Weise sie das Spiel besser machen wollen als den Vorgänger Battlefleet Gothic - Armada (zum Test, Note: 7.5). So soll der aktuellste Story-Strang des Spiele-Universums, "Gathering Storm" und der "13. schwarze Kreuzzug", als Hintergrund für die dynamischen Kampagnen dienen und sämtliche zwölf Fraktionen des Universums im Spiel vertreten sein. Außerdem erhaltet ihr einen Einblick in den kreativen Entstehungsprozess des Spiels.

Nur grob umrissen werden in dem Video ein überarbeitetes und verfeinertes Gameplay sowie größere und besser ausbalancierte Kämpfe. Details hierzu sollen in der nächsten Woche im Rahmen der "What's Next de Focus"-Veranstaltung bekanntgegeben werden, die vom 7. bis 8. Februar in Paris stattfindet. Battlefleet Gothic - Armada 2 soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen.