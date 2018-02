Monster Hunter - World: Gratis-Item-Paket für alle Besitzer

PC XOne PS4

Monster Hunter - World ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Monster Hunter - World ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Capcoms Action-RPG Monster Hunter - World (im Test) wurde bekanntlich in den ersten drei Tagen nach dem Release bereits über fünf Millionen Mal ausgeliefert. Der Hersteller spendiert nun quasi zur Feier des Erfolgs allen Besitzern des Spiels das "Celebration Item Pack", in dem sich einige nützliche Gegenstände befinden, nämlich 50 Megatränke, 20 Portionen Lebenspulver, zehn Dämonenpulver, zehn Hartschalenpulver und fünf Stahleier.

Um das Paket zu erhalten, reicht es, sich ins Spiel einzuloggen; ihr müsst Monster Hunter - World also nicht in einem bestimmten Zeitraum erworben haben. Da die Auslieferung allerdings in Wellen erfolgt, kann es ein paar Tage dauern, bis ihr das Ingame-Geschenk tatsächlich erhaltet. Sowohl Spieler auf der Playstation 4 als auch auf der Xbox One sollen laut Capcom beschenkt werden.