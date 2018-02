Onrush: Arcade-Racer erscheint am 5. Juni für PS4 und Xbox One

XOne PS4

Das Arcade-Rennspiel Onrush vom Entwickler Codemasters soll am 5. Juni für die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen. Dies gab Chefdesigner Paul Rustchynsky kürzlich via Twitter bekannt. Der Fun-Racer wird mit einem Fotomodus aufwarten, über den ihr Schnappschüsse von eurem Gefährt anfertigen könnt.

In einem Blogbeitrag auf der offiziellen Webseite des Spiels wird außerdem der Inhalt der Deluxe Edition für die PS4 vorgestellt. Ihr erhaltet dadurch weitere Designs für die Fahrzeuge, einen Deluxe-Crashtag sowie zwei Track-Grabsteine. PS4-Vorbesteller werden außerdem mit dem Zugang zur Early-Access-Beta belohnt, welche im Mai stattfinden soll. Infos zur digitalen Deluxe Edition für die Xbox One will Codemasters "sehr bald" veröffentlichen.

Den Ankündigungstrailer zu Onrush könnt ihr unterhalb dieser Meldung ansehen.