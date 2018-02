Trailmakers: Fahrzeugbaukasten-Rallye-Mix neu im Steam Early Access

PC XOne PS4

Kürzlich startete das Kreativspiel Trailmakers des dänischen Studios Flashbulb Games auf Steam in die Early-Access-Phase. Der Titel bietet euch einen Genre-Mix aus Rallye, Planeten-Erkundung, Survival-Abenteuer und Fahrzeugbaukasten. Das Spielprinzip besteht darin, auf einem entlegenen Planeten Ressourcen zu plündern und daraus euer Fahrzeug zu bauen, beziehungsweise stetig zu verbessern.

Im Kampagnenmodus tretet ihr in einer Off-World-Rallye-Expedition mit nur wenigen Bausteinen an und müsst euch gegen die widrige Umgebung, wilde Tiere und das Wetter behaupten, um immer wieder neue und bessere Teile für euer Fahrzeug zu finden. Im Sandbox-Modus hingegen seid ihr völlig frei in eurem Schaffen. Der Entwickler verspricht "Tonnen von verschiedenen Blöcken, Scharnieren, Schubdüsen und interaktiven Fahrzeugteilen". Darüber hinaus ist auch ein Online-Modus geplant, in dem ihr mit euren selbst gebauten Fahrzeugen in Minispielen gegen Freunde antreten könnt.

Trailmakers wird laut aktueller Planung von Flashbulb Games irgendwann im Jahr 2018 neben dem PC auch für die Xbox One erscheinen. Für die Early-Access-Fassung liegt der Preis bei 19,99 Euro. Noch bis zum 6. Februar ist das Spiel um 10 Prozent reduziert für 17,99 Euro erhältlich. Nachfolgend könnt ihr euch den Early-Access-Trailer anschauen.