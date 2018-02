It Lurks Below: Neues Spiel von David Brevik angekündigt

PC

David Brevik, ehemaliger Mitbegründer von Blizzard North und bekannt als Entwickler von Diablo und dessen Sequel Diablo 2, sprach mit den Kollegen von polygon.com über sein neues Action-RPG It Lurks Below. Demnach soll es sich bei dem Titel um eine Mischung aus Diablo, mit seinen vielen Dungeons und Sammelmöglichkeiten, und einem Open-World-Sandbox-Titel, wie beispielsweise Terraria oder Minecraft, handeln.

Der Titel wird über Breviks Firma Graybeard Games entwickelt und veröffentlicht. Dabei ist er als alleiniger Entwickler von It Lurks Below tätig. Er übernimmt nicht nur den Part des Programmierers, sondern auch den des Artists. Die Pixelgrafik erklärt Brevik damit, dass er nie ein besonders guter Zeichner gewesen sei und er es als schwerste Aufgabe ansah. Dennoch hat er sich bemüht, den Titel so gruselig und düster wie irgend möglich zu gestalten.

It Lurks Below wird ein 2D-Sidescroller, bei dem die Spielwelt prozedural generiert wird. Auch die Position der Gegner ist zufällig. Weitere Überschneidungen mit klassischen Action-RPGs finden sich in den verschiedenen, aktuell jedoch nicht näher definierten Klassen, sowie im Level-System. Insgesamt werden euch drei Spielmodi zur Auswahl stehen: Einen Normalen-, einen Kreativen- und einen Hardcore-Modus mit Permadeath. Gekämpft wird in dem Titel mit Zauberstäben und Handwerkzeug, wie einer Spitzhacke. Ihr könnt die Werkzeuge sowohl als Waffe als auch zum Graben durch die Spielwelt verwenden. Zum Spielfortschritt wird das Graben in tiefere Dungeons, wie der Titel schon vermuten lässt, von großer Bedeutung sein.

It Lurks Below befindet sich zurzeit in einer geschlossenen Beta-Phase und soll noch dieses Jahr auf Steam erscheinen. Alle Plätze der Beta-Phase sind bereits vergeben, diese wurde auf 200 Tester begrenzt. In Zukunft wird es aber weitere Gelegenheiten auf einen Beta-Zugang geben. Interessierte Beta-Tester sollen dazu einfach Brevik auf dem Twitter-Profil seines Studios (Graybeard Games) folgen.

Alle Tester sind dazu aufgerufen ihre eigene Spielerfahrung zu streamen. So wird auch der Entwickler selbst am kommenden Samstag um 6:00 Uhr morgens deutscher Zeit, einen Livestream zum Titel auf seinem Twitch-Kanal starten. Der Livestream soll sich über das gesamte Wochenende erstrecken, jedoch nicht durchgängig, sondern zu unterschiedlichen Tageszeiten.