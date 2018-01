GG-Hilfeschrei: Breitband-kundige User, meldet euch...

Dies ist ein kurzer, formloser Hilfeschrei unserer geplanten Video-Aktivitäten (vor allem 4K) wegen: Unsere 1&1-VDSL-Verbindung könnte zwar real 70 Mbit/s down und sehr gute 30 MBit/s up liefern, ist aber auf die vertraglich zugesicherten 50 MBit/s down / 10 up begrenzt. Drei Versuche in den letzten Monaten, mit Tarifwechsel auf 100 / 40 zu kommen, scheiterten stets nach anfänglichem "Ja, geht" bei der Leitungsrüfung durch die Telekom, da die Dämpfung zu hoch und damit die "Unterlieferung" zu groß wäre.

Uns einfach den Upload hochzusetzen, ist als Option nicht vorgesehen, und auch nicht die freiwillige Inkaufnahme unsererseits der absehbaren "Unterlieferung". Die Telekom bietet uns aktuell als Neuanschluss nur Magenta S an (16 down / 2,6 up) – offensichtlich ist also nicht genug Kapazität im Verteilerkasten, um das mal nach unserem Laienverständnis zu deuten. Das wiederum lässt die Bestellung einer zweiten 50.000-VDSL-Leitung, die wir dann mutmaßlich per Multiport-Modem im Upload auf bis zu 20 Mbit/s bündeln könnten, als aussichtslos erscheinen.

Gibt es noch irgendwelche Alternativen, die nicht auf Satellit oder Richtfunk (Hallo Captain Kewl...) basieren? Kabel (Unitymedia, kabel Deuschland) oder M-Net scheiden in Salmdorf aus. Hat jemand Erfahrungen mit Hybrid-VDSL à la Vodafone ("bis zu 500 MBit")? Befindet sich gar, Hüstel, ein Telekom-Techniker unter unseren Usern, der uns – nach Bereitstellung einer großen Kupferdrahtrolle – auf dem kurzen Dienstweg helfen kann? Aktuell scheint ein Umzug um etwa 2 km weiter ins schöne Riem nebst dort verlegten Glasfasernetz, aber zu doppelter Büromiete, noch die realistischste Option zu sein, um noch in diesem Jahrzehnt besseren Upload zu bekommen.