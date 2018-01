EA glaubt trotz Battlefront-2-Panne an Mikrotransaktionen

PC XOne PS4

Lootboxen und Mikrotransaktionen in Vollpreistiteln waren eines der Aufregerthemen im Jahr 2017. Nicht ganz unschuldig daran war die Taktik, die EA mit dem Shooter Star Wars - Battlefront 2 (im MP-Test, Note: 7.0) fuhr. Hier hatten sich die Spieler bereits kurz nach Release darüber beschwert, dass es möglich sei, durch den Einsatz von Echtgeld unfaire Spielvorteile erkaufen zu können. Als Konsequenz aus dem massiven Gegenwind zog EA den Schluss, die Mikrotransaktionen vorerst aus Battlefront 2 zu entfernen.

Wie Andrew Wilson, der CEO des Studios, nun in einem Finanzbericht durchscheinen lässt, glaube man bei EA trotzdem weiterhin an die Ingame-Käufe. Star Wars - Battlefront 2 sei dabei eine wichtige Erfahrung gewesen, um für die Zukunft zu wissen, wie mit den Transaktionen umgegangen werden müsse.

Wir glauben, dass künftige Live-Services, die optionale digitale Monetarisierungsmöglichkeiten mit sich bringen, das wichtige Element der Entscheidung für den Spieler bereitstellen, welches das Erlebnis, das unsere Spiele bieten, noch verbessert. Um sicherzustellen, dass wir mit allen unseren Spielen und Services ein gutes Erlebnis abliefern können, wollen wir eng mit den Spielern zusammenarbeiten.

Weiter gibt Wilson an, dass die Mikrotransaktionen in den kommenden Monaten auch ihren Weg zurück in Star Wars - Battlefront 2 finden werden. Dies wurde bereits mehrfach angedeutet, viele Spieler hofften aber darauf, dass EA sich doch noch umentscheiden würde.

In dem Finanzbericht gibt Wilson weiter an, dass EA ein starkes Jahr hinter sich habe. Das sei auf den Erfolg von FIFA, Die Sims oder Battlefield zurückzuführen. Jedoch geht aus dem Dokument auch hervor, dass die so genannten "Live Services", die eben auch Einnahmen aus Mikrotransaktionen beinhalten, auf einen Umsatz von 787 Millionen US-Dollar angewachsen seien. Damit liegen die Einnahmen aus diesen um 39 Prozent über denen des Vorjahres. Besonders haben sich hier der Ultimate-Team-Modus aus FIFA 18 (im Test, Note: 9.0) sowie Die Sims 4 (im Test, Note: 7.5) hervor getan.