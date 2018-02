Gewinner der Premium-Verlosung im Januar 2018

Hieß es vor einem knappen Monat noch "Hallo neues Jahr, hallo gute Vorsätze, hallo erster Kater!" ist nunmehr Normalität eingekehrt. Schnell wurde bewusst, dass 2018 auch nur eine lauwarm aufgegossene Version von 2017 ist, wir befinden uns nach 30 Tagen wieder im alten Trott. Was jetzt furchtbar negativ klingt, ist für unsere treuen und neuen Premium- und Premium-Plus-User aber ein potenzieller Grund zu feiern, denn wir geben wie am Anfang eines jeden Monats die Gewinner der Premium-Verlosung bekannt. Folgende Abonnenten können sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten oder einen Code im Postfach freuen:

adson (Abonnent seit November 2010) gewinnt Sonic Forces (PS4)

(PS4) dereliTCed (Abonnent seit Dezember 2011) gewinnt Agents of Mayhem (PC)

(PC) Kenner der Episoden (Abonnent seit Januar 2012) gewinnt L.A. Noire (PS4)

(PS4) Hendrik -ZG- (Abonnent seit August 2012) gewinnt FIFA 18 (Xbox One, Code)

(Xbox One, Code) CptnKewl (Abonnent seit März 2013) gewinnt Wolfenstein 2 (Xbox One)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.