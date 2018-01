Ready Player One: Buchverfilmung ab 5. April im Kino

Ursprünglich für den 15. Dezember 2017 vorgesehen, kommt die Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans Ready Player One von Ernest Cline nun am 5. April in die deutschen Kinos.

Zur Story: Im Jahr 2045 entfliehen die Menschen aus ihrer düsteren und chaotischen Echtwelt in die virtuelle Welt der OASIS. Als dessen Erfinder James Halliday (Mark Rylance) stirbt, hinterlässt er sein ungeheures Vermögen und die Kontrolle über die OASIS der ersten Person, die ein besonderes Easter Egg findet, das er irgendwo in der digitalen Welt versteckt hat. Auch der Teenager Wade Watts (Tye Sheridan), der wie so viele andere jede freie Minute in der Parallelwelt verbringt, macht sich sofort auf die Suche nach dem Schatz.

Die Hauptrollen spielen neben Sheridan, Olivia Cooke (Bates Motel), Ben Mendelsohn (Star Wars - Rogue One) und T.J. Miller (Deadpool). Steven Spielberg agiert als Regisseur und Co-Produzent. Die Musik komponierte Alan Silvestri (Forrest Gump).

Wie bereits im Buch werden sich auch im Film zahlreiche popkulturelle Referenzen finden. Als Beispiele seien hier Der Gigant aus dem All, Zurück in die Zukunft oder Overwatch genannt.

Nachfolgend könnt ihr euch noch einen aktuellen (englischen) Trailer zu dem Streifen ansehen.