Xbox-One-Abwärtskompatibilität: The Darkness 2 + weitere Titel hinzugefügt

Auch dieses Jahr arbeitet Microsoft daran, die Abwärtskompatibilitätsliste der Xbox One stetig um neue Xbox-360-Titel zu erweitern. Wie der Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb die Fans via Twitter informierte, können ab sofort der Ego-Shooter The Darkness 2 (Testnote: 8.0), der Third-Person-Shooter Spec Ops - The Line (Testnote: 8.0), sowie das Puzzle-Adventure The Misadventures of P.B. Winterbottom auf der Xbox One gespielt werden.

Damit hat der Redmonder Hersteller allein in diesem Monat elf Last-Gen-Spiele für die Besitzer der aktuelle Xbox-Konsole zugänglich gemacht. Zuvor wurden bereits Driver San Francisco (Testnote: 8.5), Far Cry 2, Sniper Elite V2, Magic 2013, Magic 2014 - Duels of the Planeswalkers (Testnote: 6.0), Magic - The Gathering, Lego Indiana Jones 2 - Die neuen Abenteuer und Split/Second - Velocity (Testnote: 8.5) der Abwärtskompatibilitätsliste hinzugefügt.