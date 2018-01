This is the Police: Fortsetzung zum Strategie-Adventure angekündigt

PC Switch PS4 MacOS andere

Der Publisher THQ Nordic hat vor wenigen Stunden mit This is the Police 2 den Nachfolger zum 2016 erschienenen Mix aus Film-Noir-Adventure und Strategiespiel angekündigt. Die Fortsetzung wird abermals von Weappy Studio entwickelt und soll noch in diesem Jahr für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht

Wie das Ankündigungsvideo verrät, setzt der Titel auf den gleichen grafischen Stil wie der Vorgänger. Diesmal verschlägt es euch in das beschauliche Städtchen Sharpwood - eine kleine Gemeinde, wo jeder jeden kennt und die Traditionen, egal wie barbarisch diese einem erscheinen mögen, über Generationen hinweg weitergereicht werden. Ihr schlüpft in die Rolle von Lily Reed, die als neuer Sheriff die Ordnung und Frieden in der Stadt wiederherstellen will. Dies stellt sich allerdings als kein leichtes Unterfangen heraus, denn Schmuggler, Gangs und laute Populisten haben sich in der Stadt eingenistet. Zudem muss sich Reed mit ihren eigenen Untergebenen herumschlagen, die es nicht gewohnt sind, Befehle von einer jungen Frau zu empfangen. Zu all dem taucht ein mysteriöser Fremder in Sharpwood auf, der sich selbst Warren Nash nennt. Und niemand weiß, ob er der Stadt erlösen oder ins Verderben stürzen wird.

Die Entwickler versprechen mehr unvorhersehbare Wendungen und neue Spielmechaniken, die die strategischen und taktischen Elemente stärker hervorheben. So sollt ihr im Spiel wichtige Entscheidungen treffen und müsst die individuellen Schwächen, Stärken, Vorurteile und Ängste der Charaktere berücksichtigen. Um eure Ziele zu erreichen, könnt ihr auch zu unfairen Mitteln greifen, Unschuldige anklagen und Abmachungen mit Verbrechern eingehen. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht selbst im Gefängnis eurer von Gewalt geplagten Stadt landet.