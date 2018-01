PS4

In unserem Noten-Vergleich zu Shadow of the Colossus führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Shadow of the Colossus

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele 1,60

(Schulnote) Shadow of the Colossus liefert auch auf der PlayStation 4 ein einzigartiges Erlebnis mit unvergesslichen Spielmomenten – trotz ab und an fummeliger Steuerung und störrischer Kamera ist der junge Klassiker ein Muss für jeden Videospieler! Gamona 10.0

v. 10 Ich hatte keinen emotionalen Bezug zum Original, umso mehr hat mich dieses fantastische Remake nun umgehauen. [...] Bluepoint Games hat alle bekannten Macken des Spiels beseitigt und ein [...] nahezu beispiellos schönes Videospiel gebaut. GameStar /

GamePro 88

v. 100 Mit Hilfe einer modernen Präsentation, die darauf abzielt, die Stärken des Originals zu fördern und eben nicht einfach nur Altlasten zu kaschieren, haben es die Entwickler von Bluepoint Games geschafft, das Spielgefühl auf die PS4 zu übertragen. GIGA 8.5

v. 10 Shadow of the Colossus ist nach wie vor ein Meisterwerk – auch, wenn es immer noch nicht zu 100 Prozent auf dem neusten Stand ist. Du kämpfst gegen 16 Kolosse, für die Liebe deines Lebens, aber vor allem gegen dich selbst, deine Ängste und deine Schwächen. PC Games /

Videogameszone.de

82

v. 100 ich war innerhalb weniger Sekunden wieder in der mystischen Welt des Spiels versunken und grafisch sowie künstlerisch sieht es wahrlich bombastisch aus! Rein spielerisch lässt sich das recht hohe Alter des Atmosphäre-Epos aber nicht verleugnen. Spieletipps 91

v. 100 Shadow of the Colossus für die PlayStation 4 basiert auf einem zeitlosen Meisterwerk und erschafft ... ein hoffentlich ebenso zeitloses Meisterwerk. "Zeitlos" verwende ich dahingehend mit Vorsicht, denn ob es das wirklich ist, kann erst in der Zukunft beurteilt werden. GamersGlobal 8.5

v. 10 Das Pacing funktioniert heute noch. Durch den krassen Bruch zwischen Schwer- und Schwertmut entsteht eine Top-Atmosphäre. Weil aber seit 2005 in der Welt der Spiele viel passiert ist, geht Shadow of the Colossus "nur" noch als sehr gutes Action-Adventure durch.

Durchschnittswertung 8.8 *Zuletzt überprüft: 31.1.2018, 13:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.