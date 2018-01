Sega wird das erste Spiel der Ex-Quantic-Dream-Entwickler vertreiben

Sega Europe gab kürzlich via Pressemitteilung eine Partnerschaft mit dem Indie-Entwickler Interior Night bekannt. Der Publisher wird demnach das erste, bisher noch unbekannte Projekt des Studios vertreiben. Interior Night wurde im Oktober vergangenen Jahres in White City (London) von Caroline Marchal, der ehemaligen Quantic-Dream-Lead-Game-Designerin hinter Heavy Rain (Testnote: 9.0) und Beyond - Two Souls (Testnote: 8.0), gegründet.

Das Team, das aus den ehemaligen Entwicklern von Quantic Dream, Sony und Slightly Mad Studios besteht, hat es sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt „innovative interaktive Geschichten für ein breites und erwachsenes Publikum zu schaffen“, das vor allem gefallen an erwachsenen TV-Serien, wie Breaking Bad, True Detective oder Fargo findet. Die Spiele sollen sich dabei primär auf Story, Charaktere und die Entscheidungen des Spielers fokussieren.