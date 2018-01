Monster Hunter - World über fünf Mio. Mal in drei Tagen ausgeliefert

PC XOne PS4

Das am vergangenen Freitag erschienene Action-Rollenspiel Monster Hunter - World (im Test) konnte nicht nur bei den Fans und der Fachpresse punkten, sondern auch gleich einen neuen Rekord für die Serie aufstellen. Wie der verantwortliche Entwickler und Publisher Capcom kürzlich bekannt gab, wurden innerhalb von drei Tagen nach dem offiziellen Release am 26. Januar 2018 mehr als fünf Millionen Exemplare des Spiels an die Händler ausgeliefert.

Zwar handelt es sich bei den Angaben nicht um tatsächliche Verkäufe, dennoch konnte bisher kein Teil der Spielreihe im gleichen Zeitraum mit diesen Auslieferungszahlen glänzen. Wie viele Exemplare des Spiels bisher beim Kunden landeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut dem Spielehersteller gingen bis heute insgesamt rund 45 Millionen Einheiten der Serie über die weltweiten Ladentheken. Monster Hunter - World ist derzeit nur für die PS4 und die Xbox One erhältlich, wobei die Xbox-Version laut Capcom bisher nur in Europa und Nordamerika ausgeliefert wurde. Die PC-Version soll erst irgendwann im Herbst dieses Jahres folgen.