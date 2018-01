Microsoft: Gerüchte um Übernahme von EA, Valve oder PUBG Corporation

Gerüchteweise plant Microsoft die Übernahme anderer großer Spielehersteller, um die eigene Gamessparte zu stärken. So wollen die Kollegen von Polygon von einer zuverlässigen, Microsoft-nahen Quelle erfahren haben, dass der Redmonder Konzern möglicherweise EA übernehmen könnte. Ebenfalls will der Autor Colin Campbell Geflüster über einen möglichen Kauf von Valve und/oder der PUBG Corporation gehört haben.

Wie viel an den potenziellen Übernahmen Microsofts wirklich dran ist, bleibt abzuwarten. Bei den im Polygon-Artikel genannten Unternehmen handelt es sich schließlich nicht gerade um Branchen-Leichtgewichte, obgleich Microsoft über genug Kapital verfügen dürfte, um sie aufzukaufen. Zudem schaffte es der Konzern in der Vergangenheit bereits, große Akquisitionen wie den Minecraft-Entwickler Mojang erfolgreich vorzunehmen. Der Branchenanalyst Joost van Dreunen geht davon aus, dass wir in naher Zukunft mehr von den Übernahmeplänen Microsofts erfahren werden.

Auf jeden Fall bewegt sich etwas bei den Produzenten der Xbox. Im letzten Jahr wurde der langjährige Chef der Xbox-Abteilung, Phil Spencer, zum Vice President der Microsoft Studios befördert. Auch die Entscheidung, dass alle von Microsoft entwickelten Titel in Zukunft Teil des Xbox Game Pass werden, sprechen für ein Umdenken.