PS-Plus-Jahresmitgliedschaft: Neuabonnenten erhalten Far Cry 4 gratis

PC 360 XOne PS3 PS4

Far Cry 4 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 4 ab 19,95 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat eine neue Aktion für seinen kostenpflichtigen PS-Plus-Service gestartet. Neukunden, die sich erstmals für eine Jahresmitgliedschaft anmelden, werden mit dem Ego-Shooter Far Cry 4 (Testnote: 8.5) belohnt. Ein 12-Monate-Abo kostet hierzulande 59,99 Euro. Das Spiel wird laut der Beschreibung innerhalb einer Woche nach dem Beitritt in eurer Spielebibliothek auftauchen. Das Angebot gilt noch bis zum 12. Februar 2018, um 11:00 Uhr (deutscher Zeit).

In Far Cry 4 schlüpft ihr in die Rolle von Ajay Ghale, der nach Jahren in den USA in seine Heimat Kyrat zurückkehrt, um den letzten Willen seiner Mutter zu erfüllen. Doch das im Schatten der Himalayas gelegene Land wird von Unruhen geplagt und schon kurz nach seiner Ankunft findet sich Ajay in den Fängen eines Bürgerkrieges wieder, in dem eine Rebellengruppe gegen das unterdrückende Regime des Diktators und selbst ernannten Königs Pagan Min kämpft.