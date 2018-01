gamesweekberlin: Preisverleihung für Computerspiele-Journalismus

Vom 23. bis 29. April 2018 findet die diesjährige gamesweekberlin statt. Dort soll in diesem Jahr erstmals der "Medienpreis Games" für "herausragenden Games-Journalismus" verliehen werden. Die Vergabe des Preises findet am 23.4.2018 in Berlin statt.

Ausgezeichnet werden journalistische Arbeiten in den Kategorien Audio, Video, Text, Review und Stream. Beiträge in den verschiedenen Kategorien können von den Autoren, Produzenten oder Mitarbeitern der Redaktionen bis zum 9. April eingereicht werden. Sie müssen in der Zeit zwischen dem 1.1.2017 und dem 20.1.2018 erschienen sein. Berücksichtigt werden nur deutschsprachige Beiträge, außerdem gibt es für die verschiedenen Kategorien noch bestimmte Einschränkungen, beziehungsweise Bedingungen.

Tim Rittmann von Booster Space teilte uns mit, dass innerhalb einer Woche mehr als 30 Einreichungen für den Medienpreis Games eingegangen sind.

Der Preis wurde von Booster Space zusammen mit der Süddeutschen Zeitung und Studenten der Universität Potsdam entwickelt.

Detailliertere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite im Quellenlink.