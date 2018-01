Spieleveteranen-Podcast #112: Julian Eggebrecht über Lair, Zeitreise

Lair ab 18,96 € bei Amazon.de kaufen.

Nach dem Early-Access-Start für alle Patreon-Unterstützer steht Folge 112 des Spieleveteranen-Podcast ab sofort für alle zur Verfügung. Im Hauptteil hat sich dieses Mal mit Julian Eggebrecht ein bekannter Gast zu Jörg und Heinrich gesellt. Anlass ist eine Polygon-Reportage über das Drachen-Actionspiel Lair, das bei seiner Veröffentlichung 2007 für PS3 alles andere als positiv ankam. Jörg und Heinrich fragen bei Julian Eggebrecht nach, wie es zu Fehleinschätzungen wie dem Bewegungssteuerungs-Fiasko kam. Anschließend begeben sich die beiden Veteranen auf eine Zeitschriften-Zeitreise und blättern nach, was Computerspieler vor 10, 20 und 30 Jahren bewegte. Heinrich und Jörg diskutieren zudem über aktuelle Branchenmeldungen und Spielerlebnisse.

0:00:14 News & Smalltalk

0:02:10 Zwei Chefärzte von Theme Hospital machen einen inoffiziellen Nachfolger, Wrestler John Cena könnte Duke Nukem in einer Verfilmung spielen, Abo-Angebot Xbox Game Pass enthält demnächst auch Neuerscheinungen, Ocean-Cover-Künstler Bob Wakelin verstorben.

0:18:15 Was haben wir zuletzt gespielt? U.a. Monster Hunter - World, Slay the Spire, Yakuza 6, Civilization 6 für iPad und Darkest Dungeon.

0:37:11 Kurz-Zusammenfassung von Podcast 111: Was haben Nicht-Unterstützer versäumt?

0:38:48 Lair-Interview mit Julian Eggebrecht

0:40:09 Polygon.com hat eine Reportage zur "Katastrophenentwicklung" des Factor-5-Actionspiels Lair veröffentlicht. Julian Eggebrecht erinnert sich, wie es zur Zusammenarbeit mit Sony kam.

0:47:30 Lair war als Launch-Spiel für die Playstation 3 geplant. Neue Hardware, neue Software-Technik, neue Sorgen: ein erster Engine-Prototyp läuft mit 1 FPS.

0:52:20 Lair trägt zunächst den Arbeitstitel Dragon Knight. Inspiriert von Grand Theft Auto III schwebte Julian ein Open-World-Fantasyspiel vor.

0:57:42 Auf Druck der Marketingabteilung konnte Lair zunächst nur mit Bewegungssteuerung gespielt werden – mit fatalen Folgen.

1:09:12 Factor 5 entwickelte für Sony auch das Taktik-Actionspiel Animal Wars, das nie veröffentlicht wurde.

1:15:22 Zeitreise: Januar 2008, 1998, 1988

1:16:12 PC Games 2/2008, u.a. mit C&C Tiberium, Guitar Hero 3 und der Leserwahl 2007.

2:14:36 GameStar 2/1998 und PC Player 2/1998, u.a. mit Wing Commander Prophecy, Red Baron 2, War Wind 2 und Quake 2 (bzw. einer leeren Seite wegen dessen Indizierung).

2:50:29 Happy-Computer 2/1988, u.a. mit Dungeon Master und zahlreichen Spielautomaten-Umsetzungen wie Buggy Boy, Star Wars oder Flying Shark.

2:11:24 Vorschau

2:11:33 Podcast 113 (für Patreon-Unterstützer), Mitte Februar.

2:14:31 Podcast 114 (für alle), Anfang März.