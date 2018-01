Darauf freuen wir uns im... Februar 2018

Jörg Langer

[FILME/SERIEN] Ganz klar, wenngleich nicht neu:. UndSeason 3, ziemlich neu. Unddie letzten beiden Folgen. Und weitere Folgen vonSeason 4 undUnd dann ist der Februar vermutlich auch wieder rum, und wenn nicht, schaue ich nebenher nochSeason 2.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich hoffe, dass ich die-Testversion noch im Februar bekomme – ein selbst erspieltes Video kredenze ich euch schon mal kommende Woche. Und ich plane, euch dann auch wieder ein Letsplay-Crowdfunding anzubieten. Außerdem freue ich mich auf, also das 1. Addon zu. Und natürlich auf, auch wenn ich nicht weiß, ob ich im Februar zum privaten Spielen kommen werde (den Test wird Benjamin machen, übrigens als herkömmlichen, aufsführlichen Text).[SONSTIGES] Ich beschäftige mich weiterhin mit dem GamersGlobal-Relaunch. Darauf freue ich mich. Ausdrücklich nicht freue ich mich auf Fasching, Fassenacht und Karneval.

Christoph Vent

Thomas Schmitz

Hagen Gehritz

Dennis Hilla

Harald Fränkel

[FILME/ SERIEN] Ich bin gerade alle möglichen Listen durchgegangen, welche für mich interessanten Serien denn im Februar starten oder weiterlaufen. Es kommt nur selten vor, aber ich habe tatsächlich nichts gefunden. Selbst bei den Filmstarts springt mir für den Februar nichts ins Auge. Ist aber auch nicht weiter tragisch, denn so komme ich endlich mal dazu, ein paar Serien wiegezielt weiterzuschauen. Anfangs hatte ich mich mit der 90er-Kultserie ja noch relativ schwer getan, doch spätestens mit der vierten Staffel (aktuell hänge ich in Season 6) zog sie dann meiner Meinung nach ordentlich an.[SPIELE/ BRETTSPIELE] Wie einige meiner Kollegen könnte ich an dieser Stelle dieses realistische Mittelalter-Rollenspiel nennen, aber irgendwie hat mich der Zug bisher noch nicht erfasst. Stattdessen freue ich mich darauf, endlichnachzuholen, das jetzt auch für Konsolen erscheint. Selbsverständlich werde ich es mir für die Switch gönnen, die Konsole von Nintendo eignet sich einfach perfekt für Plattformer und Metroidvanias. Und auch Shadow of the Colossus werde ich sicher noch mal eine Chance geben, nachdem ich das PS3-HD-Remaster vor vielen Jahren nur mal ein wenig angespielt hatte.[SONSTIGES] Während in meiner alten Heimat Karneval gefeiert wird, verbringe ich den Faschingssonntag in der nicht unbedingt als Jecken-Hochburg bekannten Hauptstadt von Baden-Württemberg. Meine Borussia ist in Stuttgart zu Gast, und vielleicht wird es dieses Mal ja noch mal etwas mit einem Auswärtssieg.[FILME/SERIEN] Im Februar ziehen die Sender beim Angebot wieder an. Gleich sieben Serien- oder Staffelstarts habe ich auf meiner Liste stehen. Am meisten freue ich mich aber wohl auf die Rückkehr der Familie Gallagher. Ende Februar startet die achte Staffel vonbei Sky. Ich hoffe, bis dahin habe ich die Staffeln sechs und sieben nachgeholt. Aber das Fremdschämen über Frank und seine Sippe macht schon mächtig Laune.[SPIELE/BRETTSPIELE] Vorfreude und Skepsis halten sich beim Februar-Highlight die Waage. Wirdein Brett, wie ich es seit den allerersten Artikeln darüber vermute? Oder wird es ein klarer Fall von "Wir wollten viel und konnten nichts"? Ich bin auf jeden Fall kritisch und warte erstmal ab, was die Kollegen dazu sagen. Aber um mal eine abgedroschene Metapher zu benutzen: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Das darf gerne auch einer aus dem mittelalterlichen Böhmen sein.[SONSTIGES] Hier mache ich es kurz: Seit ihrem brillanten Debüt im fantastischen Indie-Rock-Musikjahr 2004 habe ich einen Soft-Spot fürSeitdem ist jedes ihrer Alben in meinem CD-Regal gelandet. Warum sollte das mit Platte Nummer fünf,, nicht auch so sein? Die erscheint am 9. Februar. Und ich erwarte einfach wieder guten Indie-Rock, der Mädchen zum Tanzen bringt.[FILME/ SERIEN]Neue Filme vonsind für mich in aller Regel ein Grund zu Freude. Daher sehe ich im Februar dem deutschen Kinostart vonentgegen. Als Fan hoffe ich übrigens immer noch, dass der gute Mann doch einmal den Sprung in die Spieleindustrie schafft und es nicht bei dem Cameo-Auftritt für seinen Kumpelbleibt.[Spiele] Das Story-Adventurespielt im Jahr 1793: Protagonist Louis de Richet wird zum Fest einer Geheimgesellschaft in einem Herrenhaus auf einer Insel eingeladen. Noch mehr als die Aussicht, mit Napoleon und anderen Logenmitgliedern einen zu bechern, zieht ihn der Wunsch an den Ort, das Verschwinden seiner Mutter aufzuklären. The Council ist storygetrieben, historisch und okkultistisch. Anders gesagt: Es klingt, als hätte eines Tages Entwickler Big Bad Wolf entschlossen, ein Spiel genau für mich zu machen.[Sonstiges] Vor kurzem habe ich den Mangavonwieder für mich entdeckt. Seit 1989 spinnt der Mangaka schon die düstere Fantasy-Geschichte um den Dämonen tötenden Schwertkämpfer Guts voran und paart dabei tolle Charaktere, abartige Dämonengestalten, brachiale Gewalt und beeindruckende Bilder. Der Nachteil: Es erscheint nur ein Kapitel pro Monat, mit regelmäßigen Unterbrechungen. Es trifft sich gut, dass nach meiner Auffrischung nun im Februar Band 39 erscheint. Danach folgt wieder das lange Warten.[FILME/SERIEN] Film- und Serientechnisch bietet mir der Februar nicht viel Neues. Klar,werde ich mir als Fan von Comic-Verfilmungen sicherlich ansehen. Aber ansonsten wird der Monat bei mir vielmehr dazu herhalten, um Altlasten abzuarbeiten. So schauen die Frau und ich gerade(wie derbe nerven Norma und Norman denn bitte?) und auchsteht seit längerem auf der Liste.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich spar mir jetzt einfach mal den Running Gag mit(auch wenn ich’s mir fest vorgenommen hab zu spielen!) und sage ganz realistisch, dass ichwohl im Februar ein zweites Mal beenden werde. Der dritte Titan ist mittlerweile befreit, mit hitzebeständiger Kleidung kann ich nun auch endlich zu den Goronen. Ein kleines persönliches Highlight für mich dürfte zudem nochsein. Das Action-Adventure mit Stranger Things-Vibe konnte mich bereits auf der Gamescom 2017 anfixen und ich bin wirklich gespannt auf den fertigen Titel.[SONSTIGES] Sollte sich die Thematik nicht in Wohlgefallen auflösen, werde ich im Februar wohl einige Zeit mit dem-Moped in der Werkstatt verbringen. Nachdem ich erst kürzlich einen ganzen Samstag mit der Motorspaltung verbracht habe, ging der Ofen bei der Testfahrt nach ein paar Metern aus. Ich darf also gespannt sein, was nun wieder ist. Als Ausgleich geht es direkt zum Monatsanfang spontan zu den Ziegenmetalern von. Bisher waren deren Gigs immer durchaus spaßig, ich mache mir also keine Gedanken über einen mangelnden Spaßfaktor bei der Konzert.[FILME/SERIEN] Ich liebäugle damit, mir den Filmeinzuverleiben. Die Comics sind mir zu öde, aber im Kino kann Marvel was, da war ja sogarrichtig gut! Mir fällt gerade auf, dass in puncto Superhelden momentan reichlich an der Nadel hänge (siehe den Punkt "Sonstiges").[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Test zuging an mir vorüber – so ist das, wenn die Reflexe im Alter nachlassen und andere schneller "Hier!" schreien. Freuen darf ich mich auf die Stunde der Kritiker. Außerdem wollen mein Kumpel und ich den Multiplayer-Modus "Last Man Standing" ausprobieren: Wir starten das Spiel gleichzeitig, und wer speichern möchte, muss 'nen Schnaps trinken.[SONSTIGES] Huch, ich freue mich auf einen-Comic! In meinem bisherigen Leben fand ich die froschgrünen Weltraumpolizisten uninteressanter als das Jagdverhalten von karibischen Vasen-Schwämmen . Seit dem Neustart des DC-Universums unter dem "Rebirth"-Banner, der mir insgesamt sehr gut gefällt, präsentieren sich mit Jessica Cruz und Simon Baz zwei neue Recken in einer eigenen Serie, die witzig und menschlich zugleich ist. Jessica leidet zum Beispiel unter einer Angststörung. Also: Her mit