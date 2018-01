GOG-Weekly-Sale mit Virginia, Tacoma, Transistor, Party Hard und mehr

Mit dem Start in die neue Woche bietet GOG.com auch wieder eine Auswahl an DRM-freien Titeln zu reduzierten Preisen an. Schnäppchenjäger können bis zum 5. Februar 2018, um Mitternacht (deutscher Zeit) unter anderem Titel, wie Virginia (im Test), Tacoma, Transistor (Testnote. 7.5), Party Hard, The Final Station oder auch Brothers - A Tale of Two Sons (im User-Artikel) günstiger erwerben. Hier einige Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):