Monster Hunter - World: Grafikvergleich PS4-Pro & Xbox One X im Video

Das von Capcom am vergangenen Freitag veröffentlichte Monster Hunter - World (im Test) unterstützt bekannterweise seit Release die Vorzüge der leistungsstärkeren Konsolen PS4-Pro und der Xbox One X. Die US-Kollegen von IGN.com haben nun auf ihrem YouTube-Kanal ein Video online gestellt, das den Titel auf den beiden Systemen im direkten Vergleich präsentiert.

Das Spiel wurde dabei in allen verfügbaren Modi (Grafik, Performance und Auflösung) gegenübergestellt. Die Grafik- und Performance-Modi liefen laut dem Artikel dabei in nativen 1080p, während beim Auflösungsmodus in 2160p (4K) verglichen wurde. Die Unterschiede fallen eher minimal aus. So bietet die Xbox One X einen Tick höher aufgelöste Texturen, was aber kaum ins Gewicht fällt. Das Vergleichsvideo könnt ihr euch im Folgenden anschauen: