Es ist ein wundervoller Montagmorgen, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Trotzdem sind Dennis und Christoph etwas grummelig, was aber nur bedingt mit Videospielen oder gar ihrer Arbeit zu tun hat. Natürlich ist die Verstimmtheit nur von kurzer Dauer und so präsentieren sie euch in gewohnt motivierter Manier die Vorschau, ihre Spieleerlebnisse und sprechen über den Xbox Game Pass.

Alle Themen im Überblick:

00:27 Christoph ist von der Leistung seiner bevorzugten Fußball-Mannschaft enttäuscht

01:29 Auch Dennis hatte Probleme mit seinem Liebling...

02:38 ...konnte aber Ori and the Blind Forest (im Test) vom Pile of Shame abarbeiten

(im Test) vom Pile of Shame abarbeiten 05:37 Außerdem hat er Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note: 9.5) weiter gespielt

(im Test, Note: 9.5) weiter gespielt 06:11 Die Atmosphäre von St ar Wars - Battlefront 2 (im Test, Note: 8.0) gefällt ihm gut

(im Test, Note: 8.0) gefällt ihm gut 07:00 Irgendwie hat es Christoph geschafft, sich Star Wars Episode 8 nicht anzusehen

nicht anzusehen 07:32 Sein Plan, The Binding of Isaac weiter zu spielen wurde fies sabotiert

weiter zu spielen wurde fies sabotiert 07:52 Als Ersatz musste die achte Staffel von Pastewka herhalten

herhalten 09:10 Hurra, Christophs Xbox One X ist wieder da!

10:06 Auf dieser hat er in Sea of Thieves ein bisschen Pirat gespielt

ein bisschen Pirat gespielt 11:42 Thema der Woche: Xbox Game Pass . Was denken Dennis und Christoph über Microsofts Strategie und ähnliche Angebote? Wo sehen die beiden die Vor- beziehungsweise Nachteile zum klassischen Spielekauf?

. Was denken Dennis und Christoph über Microsofts Strategie und ähnliche Angebote? Wo sehen die beiden die Vor- beziehungsweise Nachteile zum klassischen Spielekauf? 20:46 Die Vorschau: Diese Woche gibt es einen Test zu The Red Strings Club und dem Remake von Shadow of the Colossus . Auch Railway Empire werden wir mit einem Test bedenken, die erste SDK im Februar wird Forged Battalion behandeln. Außerdem erwartet euch eine Preview+ zu Agony

und dem Remake von . Auch Railway Empire werden wir mit einem Test bedenken, die erste SDK im Februar wird behandeln. Außerdem erwartet euch eine Preview+ zu 23:19 Die Userfragen leitet Tasmanius mit einer Anfrage zu They are Billions ein

mit einer Anfrage zu ein 23:37 Lencers Wunsch nach einem Railway Empire -Test wurde bereits beantwortet

Wunsch nach einem -Test wurde bereits beantwortet 23:47 Wie werden wir konkret über Artikel-Fehler informiert fragt TSH-Lightning

24:42 Frank will wissen, wann die Agony-Preview kommt

will wissen, wann die Agony-Preview kommt 25:00 COFzDeep ist schon ganz heiß auf das Tanzvideo

