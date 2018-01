Star Citizen - Squadron 42: Weiblicher Protagonist und weitere Details

PC Linux

Entwickler-Guru Chris Roberts gab während einer kürzlich ausgestrahlten „Reverse the Verse“-Episode weitere Details zur Star Citizen - Squadron 42 bekannt. Demnach werdet ihr in der Standalone-Kampagne die Möglichkeit haben auch einen weiblichen Protagonisten zu wählen. Derzeit Arbeitet das Team laut dem Macher noch ausschließlich mit dem männlichen Charakter und seinen Animationen. Sobald die Arbeiten an diesem abgeschlossen sind, werden die Entwickler sich dem weiblichen Piloten und ihren Animationen widmen.

Dank einem Charakter-Editor werdet ihr die Möglichkeit haben, das Äußere der Charaktere umfangreich zu gestalten und die fertigen Modelle in das persistente Universum von Star Citizen zu übertragen. Squadron 42 und Star Citizen werden mit dem gleichen Editor aufwarten. Der Editor, der mit dem geplanten Alpha-Update 3.1 in Star Citizen integriert wird, soll aber noch nicht alle Features und Möglichkeiten enthalten, die in der fertigen Version geboten werden.

Ihr werdet in Star Citizen bestimmte Inhalte freischalten können, indem ihr Aufgaben in Squadron 42 erfüllt. Dabei handelt es sich um verschiedene Missionen, sowie andere Inhalte, wie etwa NPCs, die sich um euch kümmern und euch bestimmte Dinge zum Verkauf anbieten. Dabei werdet ihr Squadron 42 nicht komplett durchspielen müssen, um die Boni zu bekommen, denn einige Dinge werden an verschiedenen Punkten in der Kampagne freigeschaltet. Manche Boni werden allerdings auch an optionale Missionen in Squadron 42 geknüpft sein, weshalb ihr diese nur im Onlinespiel freischaltet, wenn ihr sie in der Kampagne annehmt und abschließt.

Squadron 42 soll in Star Citizen die Vergangenheit des Spielers darstellen und dem Charakter einen militärischen Hintergrund verliehen. Einige Crew-Mitglieder und andere NPCs werden auch in Star Citizen auftauchen. Eure Beziehungen mit diesen Charakteren in der Kampagne werden dabei im Onlinespiel berücksichtigt und sollen Einfluss auf Star Citizen haben. Wie genau, wurde allerdings nicht weiter erläutert. Die Kollegen von Dual Shockers spekulieren, dass es sich dabei um Veteranenverbände handeln könnte, die euch mit Missionen versorgen.

Roberts bestätigte noch einmal, dass Squadron 42 eine Trilogie wird, die in der Vergangenheit des persistenten Universums spielt. Die zweite und die dritte Episode sollen in kürzeren Abständen erscheinen, da die Technologie nun vorhanden ist. Roberts glaubt zudem, dass die beiden nachfolgenden Episoden von Squadron 42 sich ähnlich, wie Wing Commander 2 und 3 im Vergleich zum ersten Wing Commander entwickeln werden. Der Entwickler kam außerdem auf den kürzlich vorgestellten Planeten The Coil und das Odin-System zu sprechen und gab an, dass diese auch in Star Citizen bereisbar sein werden, allerdings nicht zum Release.

Squadron 42 wird laut Roberts verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten, wobei keiner davon „zu leicht“ sein soll. Ihr werdet während der Kampagne nicht jederzeit speichern können. Da die Missionen jedoch sehr lang sein und verschiedene Elemente und optionale Nebenaufgaben umfassen werden, wird es während den Missionen Speicherpunkte geben, so dass ihr nicht die letzten zwei Stunden des Spiels wiederholen müsst. Einige Missionen aus der Kampagne werden auch im Multiplayer-Koop spielbar sein. Das gilt für Missionen und Schlachten, in die viele KI-Piloten involviert sind. Der Fokus liegt jedoch primär auf dem Singleplayer. Die Kampagne des Spiels wird laut Roberts mit mehr Schauspielern aufwarten, als bisher enthüllt wurde. Die Performance des Darstellers, der den Part des Spielers übernimmt, wurde zwar komplett aufgezeichnet, allerdings hat sich das Team bisher nicht entschieden, ob ihr während der Zwischensequenzen euren Charakter auch aus der Third-Person-Ansicht zu sehen bekommt. Die komplette „Reverse the Verse“-Episode könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: