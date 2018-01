Sea of Thieves: Xbox-Zubehör für Fans des Piratenabenteuers

PC XOne

Noch bis zum 31. Januar läuft die Closed Beta zu Rares Piratenabenteuer Sea of Thieves (im Angespielt-Bericht), am 20. März soll dann der Release des Multiplayer-Spiels für die Xbox One und den PC (nur im Windows-10-Store) stattfinden.

Xbox-Besitzer haben in Kürze die Möglichkeit, sich auch entsprechendes Zubehör für ihre Konsole im passenden Piratendesign zuzulegen. Den Controller im Sea-of-Thieves-Design gibt es im Xbox Store ab dem 15. Februar zum Preis von 69,99 Euro. Amazon Deutschland listet ihn zum gleichen Preis, aber mit einem zwei Tage früheren Erscheinungsdatum.

Offenbar bietet auch der Festplattenhersteller Seagate eine spezielle Edition seiner bereits bekannten "Game Drives für Xbox"-Reihe an. Amazon UK listet eine 2 TB fassende Festplatte im Design des Piratenspiels für den 20. März zu einem Preis von rund 85 Britischen Pfund (entspricht aktuell knapp 97 Euro). Die Links zu den Angeboten findet ihr in den Quellenangaben.