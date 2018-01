Far Cry 5: Eine Stunde Gameplay-Szenen im Entwickler-Livestream

PC XOne PS4

Am 27. März soll mit Far Cry 5 (in der Preview) der neueste Ableger von Ubisofts erfolgreicher Shooter-Serie erscheinen. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Junior Sheriffs und müsst im fiktiven Örtchen Hope County im US-Bundesstaat Montana die Sekte „Eden’s Gate“ bekämpfen.

Kürzlich haben die Verantwortlichen von Ubisoft einen Livestream abgehalten und darin umfangreiches Ingame-Material aus dem Open-World-Shooter gezeigt. Den Mitschnitt der Veranstaltung findet ihr unterhalb dieser News. Mit über eine Stunde an Gameplay-Material könnt ihr euch bei Interesse einen detaillierten Einblick in das Spiel verschaffen.