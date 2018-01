Wolfenstein 3: Hinweise auf einen Multiplayer-Modus

PC Switch XOne PS4

Der Nachfolger zu Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote: 9.0) wird offenbar einen Multiplayer-Modus enthalten. Im Forum von Resetera machte ein Nutzer auf eine aktuelle Stellenausschreibung von Machine Head aufmerksam, mit der das Team derzeit nach einem Network Programmer sucht. Dieser soll der Beschreibung zufolge in Zusammenarbeit mit den anderen Ingenieuren „Spielsysteme und Online-Funktionen für die Online-Spiele (Netzwerkoptimierung der Client-Server, Integration mit Backend-Diensten usw.) entwickeln.

Die Wolfenstein-Serie wurde im Mai 2014 von Machine Head mit dem Release von Wolfenstein - The New Order (Testnote: 7.5) nach fünf Jahren Pause erfolgreich reanimiert. Mit Wolfenstein: The Old Blood (Testnote.7.5) bekam der Titel ein Jahr später auch eine Erweiterung spendiert. The New Colossus erschien im Oktober vergangenen Jahres. Ein dritter Teil wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, ist aber fest eingeplant. Anfang Januar hieß es allerdings, dass die Arbeiten daran erst beginnen, wenn die geplanten DLCs für The New Colossus fertig sind.