Elex: Rating-Board-Eintrag deutet eine Switch-Version an

Im Oktober vergangenen Jahres hat der deutsche Entwickler Piranha Bytes sein Action-Rollenspiel Elex (Testnote: 7.5) für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht. In naher Zukunft könnte der Titel auch für die Nintendo Switch auf den Markt kommen. Darauf lässt zumindest ein kürzlich entdeckter Eintrag in der Datenbank des brasilianischen Rating-Boards schließen.

Ob der Titel wirklich für die Konsole umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Im Juli letzten Jahres sagte der THQ Nordic Business und Product Development Director Reinhard Pollice im Interview mit Games Industry noch, dass das Spiel für die Hardware der Switch „zu anspruchsvoll“ sei und merkte an, dass es schon schwierig war, Battle Chasers - Nightwar flüssig auf der Konsole zum laufen zu bringen. Man kann also gespannt sein, ob Elex tatsächlich für das Gerät erscheint.